Zwei belgische Sängerinnen stehen im Halbfinale des Königin Elisabeth-Wettbewerbs

Die beiden anderen belgischen Sängerinnen Kelly Poukens und Lotte Verstaen sind nicht mehr dabei. In der ersten Runde des Wettbewerbs sangen die Kandidaten jeweils zwei Lieder. Das konnten „einfache“ Lieder aus dem klassischen Repertoire sein aber auch Arien aus Opern.

Für das Halbfinale, das am Mittwoch, 24. und am Donnerstag, 25. Mai stattfindet, müssen die weiteren Kandidaten jeweils zwei rund 20 Minuten dauernde Programme vorbereiten, von denen die Jury eines einen Tag im Voraus auswählt. Die beiden Belgierinnen Linsey Coppens und Margaux de Valensart bestreiten ihr Halbfinale am Mittwochabend.

Die weiteren Halbfinalisten: Fleuranne Brockway, Daniel Gwon, Floriane Hasler, Junho Hwang, Daegyun Jeong, Inho Jeong, Lubov Karetnikova, Sungho Kim, Taehan Kim, Junoh Lee, Marie Lombard, Alexandra Lowe, Juliette Mey, Julia Muzychenko-Greenhalgh, Anna-Sophie Neher, Mathilde Ortscheidt, Joseph Parrish, Carole-Anne Roussel, Sílvia Sequeira, Jihoon Son, Maria Warenberg und Jasmin White

