Auch belgische Politiker empfehlen eine Pause für die EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur

Zum europäischen „Green Deal“ gehört auch die EU-Verordnung über die Wiederherstellung der Natur, doch in zwischen werden Stimmen laut, hier einmal eine Pause einzulegen. Dies sagte auch Belgiens Premierminister Alexander De Croo (Open VLD, Foto) am Dienstagabend im VRT-Magazin „Terzake“ („Zur Sache“). De Croo glaubt, dass man nicht zu viele Vorhaben gleichzeitig in Angriff nehmen sollte.