Brussels Airport will wachsen aber mit weniger Nachtflügen auskommen

Die Zahl der Nachtflüge am Brussels Airport könnte sogar noch um bis zu 10 % gesenkt werden, wenn die belgische Bundesregierung strengere Nachtflugregelungen und -Normen einführen wird. Das wären rund 1.500 Flugbewegungen pro Jahr. Schon jetzt gelten strenge Lärmvorschriften für laute Maschinen, die nicht mehr zwischen 23 Uhr abends und 6 Uhr am frühen Morgen in Zaventem starten oder landen dürfen.

Flughafen-CEO Arnaud Feist unterstreicht, dass man in Zaventem selbst nicht vorhabe, die gesetzlich zulässige Zahl an Slots für Nachtflüge von 16.000 Flügen zu erreichen: „Das ist ein deutliches Signal unsererseits an die Anwohner dafür, dass wir mit ihren Forderungen Rechnung tragen.“