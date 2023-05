Flanderns Fußballverband bestraft Gewalt auf und neben dem Spielfeld in Zukunft viel schwerer

Auch auf und am Rande der Fußballplätze in den unteren flämischen Fußball-Ligen bzw. im Amateurfußball wird geschlagen, getreten und gespuckt und auch die verbale Aggressivität dort wird immer stärker. Dagegen wird der regionale Fußballverband jetzt mit wesentlich strengeren Strafen vorgehen, Strafen, die zum Teil verdoppelt werden. Dieser neue Strafenkatalog ist Teil der Sensibilisierungskampagne #doedegijdatthuisook?, was so viel heißt wie „tust du das auch zuhause?“