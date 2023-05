Munitionslager aus dem Ersten Weltkrieg entdeckt: Alarm nach Leck in Giftgasbombe

In der Schipstraat in Zonnebeke in der Provinz Westflandern ist ein Munitionslager aus dem Ersten Weltkrieg entdeckt worden. Die Feuerwehr war in den Mittagstunden alarmiert worden, weil aus einer entdeckten Bombe Rauch herauskam. Letztendlich wurde ein ganzes Munitionsversteck entdeckt und es bestand Gefahr wegen möglicher weiterer Lecks an Sprengkörpern.