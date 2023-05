"Boykott Delhaize": Werbeplakate der Warenhausgruppe in Belgien ersetzt oder überklebt

Solche Plakate waren am Donnerstagmorgen in Brüssel (Fotos), Lüttich und Namür zu sehen. Zu dieser Aktion hat sich eine Gruppe von Aktivisten bekannt, die sich selbst „Boykott Delhaize“ nennt. Dabei handelt es sich um Bürger und Verbraucher, die sich mit dem Personal der Delhaize-Märkte solidarisiert haben, die zum Verkauf an selbständige Betreiber vorgesehen sind. In Brüssel wurden diese „Boykott“-Plakate umgehend abgenommen. Unsere Fotos zeigen ein solches Plakat und ein abgerissenes Delhaize-Werbeplakat an der S-Bahn-Station Meiser in Brüssel/Schaarbeek.

