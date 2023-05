Grünen-Politiker Kristof Calvo verlässt die nationale Politik: Leerlauf bei Groen vor den Wahlen?

Der frühere Fraktionsvorsitzende der flämischen Grünen (Groen) im belgischen Bundesparlament, Kristof Calvo (Video), verlässt die nationale Politik und steht bei den Wahlen 2024 nicht mehr zur Verfügung. Calvo will sich der Kommunalpolitik in Mechelen (Prov. Antwerpen) widmen. In letzter Zeit haben sich gleich mehrere Groen-Politiker aus der Bundes-, Landes oder Regionalpolitik zurückgezogen.