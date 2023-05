Kostenexplosion beim Bau der Brüsseler Metrolinie 3: Die Regionalregierung bittet bei der föderalen Ebene um mehr Mittel

Jetzt traf sich die Regierung zu einer Sondersitzung zum Thema Metro 3. Danach hieß es dazu: „Die Brüsseler Regierung stellt fest, dass die nationalen und regionalen Hauptstädte der meisten Länder besonders viel Unterstützung der nationalen Regierung oder der umliegenden Regionen besonders viel Unterstützung erhalten, die Metrolinien zugutekommen, die die globale wirtschaftliche Entwicklung fördern.“

Im Klartext bedeutet das, dass Brüssel mehr Geld braucht: „Die Regierung wird die föderale Regierung denn auch darum bitten, zu untersuchen, ob sie in der Lage ist, ihren geplanten Beitrag für die geplante Linie „Metro Nord“ zu erhöhen.“

Der nördliche Teil der Metrolinie 3 ist allerdings nicht der einzige Problembereich. Die Arbeiten am Abschnitt Nordbahnhof - Albert sind seit etwa 2021 stillgelegt (siehe nebenstehenden Beitrag), weil es dort Probleme mit der Bodenbeschaffenheit des sumpfigen Untergrunds unter den historischen Südpalast gibt, was wohl ebenfalls für steigende Baukosten sorgen wird. Hier streiten sich Beliris und die Regionalregierung vor Gericht mit einigen Bauunternehmen.

Preiserhöhungen nicht normal?

Dass die Bauunternehmen plötzlich so hohe Kostenberechnungen vorlegen, hält Brüssels regionale Mobilitätsministerin Elke van den Brandt (Groen) für sonderbar: "Ja, die Baupreise können für Erhöhungen von 20 bis 30 % sorgen und es kann zu unvorhergesehenen Umständen kommen. Doch das ist keine normale Erhöhung."

Dass sich die Kostenvoranschläge teilweise um bis zu 250 % erhöhen, hält die Ministerin für nicht angebracht, auch wenn sie weiß, dass der Bau einer Metrolinie kompliziert ist: "Es muss ein Tunnel unter einer bestehenden Stadt gebaut werden. Viele Metrobaustellen in anderen Ländern gehen in Richtung Stadtrand. Die Herausforderung, dies in dichtbevölkerten Vierteln tun zu müssen, ist in der Tat sehr groß."

So etwas können nur wenige Bauunternehmen leisten, so Van den Brandt, doch sie vermutet, dass diese Firmen zu viel berechnen, weil sie wissen, dass es nicht viel Konkurrenz gibt: "Wir haben doch das Gefühl, dass hier eine sehr hohe Marge genommen wird." Sie will jetzt die Offerten bis ins kleinste Detail prüfen lassen: "Die Brüsseler Regierung will diese Metro, aber nicht zu gleich welchem Preis."

