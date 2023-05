150 Jahre Straßenbahn in Antwerpen: Von der Pferdetram bis heute

Die "Wattmänner"

In insgesamt 7 Kapiteln erzählen die Autoren, fast alles ehrenamtliche Tramfreunde, die in verschiedenen Interessengemeinschaften rund um Busse und Bahnen engagiert sind, die Geschichte und darin kommt vieles vor, was eigentlich nur Fachleute wissen, doch alles ist anekdotisch erzählt. Dazu gehört z.B. auch, dass in Antwerpen die Tramfahrer nicht Tramfahrer heißen, sondern „Wattmänner“…

Interessant an Stadtchronik „Tingeling, 150 Jahre Tram in Antwerpen“ ist auch der soziale Aspekt. Wenn die Tram mal nicht fuhr, dann war etwas in der Luft. Hörte man aber deren Quietschen und Geklingel, dann war alles in Ordnung, z.B. in Kriegszeiten.

