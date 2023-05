Bericht: Polizeibeamte in Belgien nutzen oft die Polizeidatenbank zu privaten Zwecken

Präzise Zahlen zu solchen Vorfällen gibt es bei der belgischen Polizei nicht, „doch auf Basis von dem, was wir gesehen haben, müssen wir davon ausgehen, dass dies keine Einzelfälle sind.“ In mindestens einem großstädtischen Polizeikorps ist das Entfernen von Protokollen seit Jahren Praxis, so der COC-Bericht.

Das COC will mit dem Bericht das Bewusstsein bei den Beamten und auch bei den betroffenen Behörden in dieser Frage ansprechen, so Schuermans: „Wir erhoffen uns eine ministerielle Richtlinie, einen Brief oder eine Dienstnote, in der diese Praxis an den Pranger gestellt wird. Auch innerhalb der Polizeidienste muss an die geltenden Regeln erinnert werden.