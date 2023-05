Erster Nachtzug aus Berlin am Freitagmorgen in Brüssel eingetroffen

Der erste Nachtzug aus der deutschen Hauptstadt Berlin ist am Freitagmorgen in Brüssel Süd/Midi angekommen. Dieser Zug, den due niederländisch-belgische Gesellschaft „European Sleeper“ betreibt, wird ab jetzt dreimal in der Woche beide Hauptstädte via Amsterdam mit einander verbinden. Dies ist die zweite Nachtzugverbindung zwischen Brüssel und einer anderen europäischen Hauptstadt, denn seit 2020 verbindet die österreichische ÖBB Brüssel mit Wien.