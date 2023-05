Keine belgischen Sängerinnen im Finale des Königin Elisabeth-Wettbewerbs

Die große Überraschung des Halbfinales war zweifellos die amerikanische Altstimme Jasmin White, die mit einem beeindruckenden Wiegenlied für ein farbiges Kind, „The negro speaks of rivers“ von Margaret Bonds aufwartete (Video unten). Sie sorgte für Gänsehaut und Tränen in den Augen beim Publikum, denn ihre tiefe und warme Stimme zog alle in ihren Bann. Im Finale wird sie u.a. „Das Rheingold“ von Richard Wagner singen. Man darf gespannt sein.

Das Finale findet am 1., 2. und 3. Juni im Bozar in Brüssel statt und ist beim flämischen Rundfunk VRT bei Canvas/Ketnet und auf VRT MAX zu sehen und beim Klassik- und Jazzsender Klara zu hören.