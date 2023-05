Korruption im EU-Parlament: Eva Kaili unter Auflagen freigelassen

Nach Ansicht des zuständigen Untersuchungsrichters ist dies aber nicht mehr notwendig. Kaili ist aber nur unter Auflagen auf freiem Fuß und muss sich der Justiz zur Verfügung stellen.

In Zusammenhang mit diesem Korruptionsskandal wurden auch ihr Vater und ihr Lebensgefährte festgenommen. Bei beiden und in der Wohnung von Eva Kaili wurden große Mengen an Bargeld beschlagnahmt, als die Polizei im Zuge der Ermittlungen mehrere Hausdurchsuchungen in Brüssel durchführte. Dabei wurden mehrere EU-Abgeordnete festgenommen und angeklagt. Die meisten davon sind Italiener, Griechen und Belgier.