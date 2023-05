Olivier Vandecasteele im Iran freigelassen - Er ist in Belgien angekommen - Austausch gegen den Terroristen Assadollah Assadi

Offenbar ist es zu diesem Abkommen auch durch Vermittlung von Oman gekommen, wie VRT NWS erfahren konnte. Inzwischen meldet das iranische Staatsfernsehen, das der in Belgien zu einer Haftstrafe verurteilte Terrorist Assadollah Assadi ebenfalls freigelassen worden ist.

Um Komplikationen zu vermeiden, wurde dazu Artikel 167 des Grundgesetzes genutzt. Dieser besagt, dass der König - in diese Fall der Premierminister - selbständig die Befugnis hat, um Auslandsangelegenheiten zu regeln. Damit konnte der Vorgang bescheunigt werden und niemand musste vorher davon in Kenntnis gesetzt werden. Die Zeit drängte, denn offenbar plante der Iran, um Druck auf Belgien auszuüben, eine weiter Verurteiling Vandecasteeles. Innerhalb von 10 Tagen aber konnte der Austausch in die Wege geleitet werden.

Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) teilte am Freitagvormittag in einer Videobotschaft mit: „Wenn alles gut verläuft, wird Olivier Vandecasteele heute Abend bei uns sein. Endlich frei! Seine Rückkehr ist eine Erleichterung für seine Familie, seine Freunde und seine Kollegen. Ich will auch hier, persönlich und im Namen der gesamten Regierung, den Mut und die Kraft seiner Familie ehren.“