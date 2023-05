Prozess zum Tod von Sanda Dia: Arbeitsstrafen für die Mitglieder seiner Studentenvereinigung

Der Fall Sanda Dia

Sanda Dia aus Edegem in der Provinz Antwerpen wollte an der Löwener Universität (KU Leuven) Zivilingenieur werden und er wollte Mitglied der inzwischen aufgelösten Studentenvereinigung „Reuzegom“ werden, in der sich junge Leute aus der Antwerpener Gegend, die in Löwen studieren, treffen.

Dazu musste er sich im Dezember 2018 einem brutalen Taufritual unterziehen. Dieses dauerte zwei Tage und Dia überlebte nicht. Er musste literweise Alkohol und Fischöl trinken und in einer eiskalten Grube ausharren.

Die Ermittlungen in diesem Fall wurden im Juli 2020 abgeschlossen. Seit September 2020 lief das Verfahren über mehrere Instanzen hinweg bis zur heutigen Urteilsverkündigung.