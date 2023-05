Sint-Truiden in Limburg: Die wohl älteste Orgel in Belgien wurde jetzt restauriert

Vor etwa 29 Jahren wurde die Restaurierung der Orgel von Schurhoven schon geplant und die entsprechenden Arbeiten dauerten etwa 2 Jahre. Organist Luc Ponnet (Foto oben) sagte gegenüber dem VRT-Sender Radio 2/Limburg, dass er mit dem Resultat der Restaurierung sehr zufrieden ist.

Davor war diese Orgel, die eine interessante Geschichte aufweist, eine Ruine: „Sie war unbespielbar. Alles war noch da, doch alles war dreckig, verstaubt und schief. Auf dieser Orgel ist seit vielen Jahren nicht mehr gespielt worden. Darum ist es schön, dass die Stadt und die Kirchenverwaltung den Entschluss getroffen haben, sich um dieses Stück Kulturerbe zu kümmern.“

Wie alt die Orgel letztendlich wirklich ist, weiß man nicht genau. Sie soll zwischen 1630 und 1635 vom Familienunternehmen Ancion aus Huy in der Provinz Lüttich gebaut worden sein. Dieses Unternehmen war im 17. Jahrhundert scheinbar als Orgelbauer bekannt. Allerdings gibt es in Belgien nur zwei bekannte Ancion-Orgeln und beide befinden sich in Sint-Truiden.

„Diese Ancion-Orgel ist ein wertvolles Juwel. Sie ist unzweifelhaft ein Blickfang in der Kirche. Organisten aus dem In- und Ausland bekunden bereits Interesse, den einmaligen Charakter dieses Instruments zu entdecken“, so Organist Luc Ponnet.