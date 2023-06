Amaury Paquet gewinnt 20 km von Brüssel zum dritten Mal in Folge, Hanna Vandenbussche schnellste Frau

Die Gewinner

Amaury Paquet aus Lüttich belegte zum dritten Mal in Folge den ersten Platz bei den Männern. Er benötigte eine Gesamtzeit von 1:00:15. Zweiter wurde Nicolas Schyns in 1:01:41, Dritter der in Brüssel lebende Äthiopier Solomon Belayneh in 1:01:43. Bei den Frauen schaffte es Vandenbussche in 1:10:44. Die Westflämin, die seit Jahren in Leuven lebt, lag deutlich vor Karen Van Proeyen, die 1:12:35 benötigte. Platz drei ging an Amélie Bihain in 1:12:58.