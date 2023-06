Antwerpen feierte den 150. Geburtstag der Straßenbahn mit einer Tramparade

Die historischen Straßenbahnen waren zu diesem Zweck sowohl optisch aufpoliert, als auch technisch in einen 1A-Zustand versetzt worden. Zahllose Zuschauer - Antwerpener und Besucher aus dem Rest des Landes - ließen sich das Spektakel nicht entgehen.

Die Antwerpener wüssten ihre Tram zu würdigen, sagte Koen Kennie (N-VA), Schöffe für Mobilität: „Die Straßenbahn ist schon seit 150 Jahren ein wichtiges Transportmittel in unserer Stadt und ich hoffe, dass dies auch in den folgenden 150 Jahren so sein wird. (…) Ich glaube, dass in Zukunft noch mehr Menschen die Tram in Antwerpen nutzen werden.“