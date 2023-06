Limburger Erdogan-Anhänger feiern Wahlsieg auf der Straße und versuchen, Polizisten zu überfahren

Polizisten entkommen nur knapp

Auf dieser Koolmijnlaan in Heusden-Zolder versuchte am Abend gegen 20 Uhr ein Auto zwei Polizisten zu überfahren. "Zu diesem Zeitpunkt war eine Polizeistreife dabei, die Koolmijnlaan abzusperren", so Pieter Strauven von der Limburger Staatsanwaltschaft. "Ein Fahrzeug mit zwei Insassen fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf die beiden Polizisten zu." Die Beamten versuchten, das Fahrzeug aufzuhalten, was aber nicht gelang, im Gegenteil. "Das Fahrzeug beschleunigte und die Polizisten konnten gerade noch zur Seite springen ", so der Staatsanwalt.

Später am Abend wurde das Fahrzeug abgefangen, als sich nur noch der Fahrer im Fahrzeug befand. Der Mann wurde verhaftet und das Auto beschlagnahmt.

In Heusden-Zolder ereigneten sich am Rande des Festes einige weitere Unfälle.