Neben Vandecasteele liegen weiter Vorfälle von Belgiern, die möglicherweise unverschuldet im Ausland in Haft sind, vor

Nach der Freilassung von Olivier Vandecasteele aus einem Gefängnis im Iran wenden sich auch andere Familien an Premierminister Alexander De Croo (Open VLD, Foto) und an die belgische Bundesregierung, bei denen Angehörige möglicherweise unschuldig in ausländischen Zellen sitzen. Darunter gehört auch Tanguy Tallers aus Brügge, der in Kambodscha eine lebenslange Haftstrafe absitzen muss. Hat sich Belgien mit dem Austausch Vandecasteeles gegen den iranischen Terroristen Assadolah Assadi einen Gefallen getan?