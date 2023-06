Olivier Vandecasteele wird am Dienstagnachmittag von König Philippe empfangen

Nach 455 Tagen in einer iranischen Zelle kehrte Olivier Vandecasteele am vergangenen Freitag in unser Land zurück. Er wurde von seiner Familie auf dem Militärflughafen in Melsbroek herzlich empfangen und hatte anschließend ein kurzes Treffen mit einigen Regierungsmitgliedern, darunter Premierminister De Croo.

Bereits während des Fluges nach Belgien telefonierte Vandecasteele kurz mit Belgiens Staatsoberhaupt König Philippe. Wie der Palast mitteilte, lud der König Vandecasteele während dieses Gesprächs zu einem Treffen ein. Dieses Treffen wird morgen Nachmittag im Schloss von Laeken stattfinden.