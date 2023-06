Protestkundgebung Vlaams Belang in Brüssel. Zeitgleich Gegendemonstration

Die Gegendemonstration, eine Initiative von Gewerkschaften, Friedensbewegungen und antifaschistischen Gruppen, begann etwas früher und wurde inzwischen aufgelöst. Die Demonstranten warnten vor dem Erstarken der Rechtsextremen.

Der Vorsitzende des Vlaams Belang, Tom Van Grieken, findet es unverständlich, dass die Stadt Brüssel beschlossen hat, die Gegendemonstration so kurz vor dem Treffen enden zu lassen. Er befürchtete Zwischenfälle: "Jeder hat das Recht zu protestieren, aber das ist sehr gefährlich. Es gibt Personen in der Demonstration, die eindeutig auf Gewalt aus sind", sagte van Grieken und bezog sich dabei auf einige Personen, die maskiert an der Gegendemonstration teilnahmen.

Zu Beginn der Veranstaltung des Vlaams Belang rief Chris Janssens, Fraktionsvorsitzender im flämischen Parlament, dazu auf, "nicht auf die Provokationen der Gegendemonstranten zu reagieren". "Schließlich sind wir Demokraten. Wir benutzen den Wahlstift und das Wahllokal, um Widerstand zu leisten, nicht Fäuste und Sturmhauben." Bisher wurden keine Zwischenfälle gemeldet.