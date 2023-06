Sind alte, auf belgische Franken ausgestellte Briefmarken noch gültig? Ja!

Haben Sie noch irgendwo alte Briefmarken in belgischen Franken rumliegen? Sie können sie tatsächlich noch verwenden, um einen Brief an Adressen im In- und Ausland zu verschicken. Allerdings müssen Sie ausrechnen, ob der Wert der alten Briefmarken dem Wert einer heutigen Briefmarke entspricht. Bpost fügt hinzu: "Wenn dies nicht der Fall ist, wird der Brief nicht zugestellt".

Es kann sein, dass Sie mehrere alte Briefmarken auf eine Sendung kleben müssen, weil Sie am Ende den entsprechenden Wert in Euro erreichen müssen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Briefmarken, die Sie verwenden können, aber die Bpost stellt eine Bedingung: "Der Bestimmungsort muss noch gut lesbar sein, denn manchmal sehen wir schöne Briefmarkensammlungen auf den Umschlägen."