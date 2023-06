Wieder sehr gefährliche XTC-Pillen beim Extrema Outdoor entdeckt

Ein mobiles Testlabor beim Dance-Festival Extrema Outdoor entdeckte insgesamt 6 als gefährlich eigestufte Arten von XTC-Pillen, was die Organisatoren dazu veranlasste, gut ein Dutzend Warnungen via den sozialen Medien auszusenden.

Nele Samyn vom belgischen Institut für Kriminalistik und Kriminologie (NICC) sagte dazu gegenüber VRT NWS: „Die Gefahr liegt in erhöhtem Blutdruck und Herzschlag, wobei die Körpertemperatur ebenfalls steigt. In Kombination mit Tanzen, sich in einer warmen Umgebung aufzuhalten und Alkohol zu trinken, ergibt sich daraus ein Risiko.“