Zwangseinweisungen in die Psychiatrie in den letzten 12 Jahren um 63% gestiegen

Die Zahl der Zwangseinweisungen in die Psychiatrie lag in Flandern 2022 um 63% höher als vor 12 Jahren. Dies geht aus aktuellen Zahlen des Dachverbands Zorgnet-Icuro hervor, die VRT NWS am Montag veröffentlichte. In der Provinz Antwerpen ist der Aufwärtstrend am stärksten ausgeprägt. Auch werden immer mehr Kinder und Jugendliche zwangsweise in die Psychiatrie eingewiesen.