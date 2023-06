14.000 offene Stellen am Bau in Belgien: Mittelfristig können Bauvorhaben kippen

„Darum müssen wir die Trümpfe des Baufachs viel mehr in den Vordergrund rücken. Hier handelt es sich um einen vielseitigen Beruf, der immer technologischer, sauberer und weniger schwer wird. Überdies sind die Bauarbeiter nach denen, die im Chemiesektor arbeiten, die am besten bezahlten Arbeitnehmer und sie können von zahlreichen sozialen Vorteilen profitieren“, so Demeester.

Das Baufach will sich in diesem Sommer auch auf einigen Musikfestivals vorstellen, um dort mögliches Personal zu rekrutieren. In Flandern wird es einen Stand bei „Suikerrock“ in Tienen in Flämisch-Brabant geben und in Brüssel will man sich bei „Couleur Café“ vorstellen.