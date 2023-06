Die Inflation sinkt in Belgien weiter, doch die hohen Preise für Lebensmittel bleiben besorgniserregend

Auch im Mai hat sich der Anstieg der Lebenshaltungskosten in Belgien wieder weniger schnell nach oben entwickelt. Die Inflation ist weiter gesunken und steht jetzt bei 5,2 %. Das liegt in erster Linie an den weiter sinkenden Preisen für Strom und Gas. Doch wirklichen Grund zur Freude gibt es nicht, denn gleichzeitig steigen die Preise für Lebensmittel auch in unserem Land weiter und in diesem Bereich liegt die Inflation derzeit bei 15,51 %.