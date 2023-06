Ehrendoktorwürde der Universität Hasselt für Königin Mathilde - Die Monarchin lobte das Ehrenamt

Königin Mathilde setzt sich in erster Linie für die König Baudouin-Stiftung, für das Kindersuchwerk Child Focus und für Unicef Belgien ein. Sie ist erst die zweite Königin in Belgien, der eine Ehrendoktorwürde einer Universität zuteilwird. Vor ihr, vor knapp 100 Jahren, wurde Königin Elisabeth I. die Ehrendoktorwürde der Katholischen Universität Löwen (heute KU Leuven) verliehen.

In ihrer Ansprache im großen Hörsaal der Hasselter Universität lobte Königin Mathilde ihrerseits den Einsatz von Ehrenamtlichen in unserer Gesellschaft: „Wer sich uneigennützig für andere oder für die Gesellschaft einsetzt, sei es im Pflegebereich, in der Bildung, in Sport und Kultur oder für die allgemeine Wohlfahrt, der verdient jedes Lob. Ehrenamtliche Arbeit ist nicht nur für den Ehrenamtlichen selbst bereichernd, sondern sorgt auch für sozialen Zusammenhalt.“