Flandern will seine Frittenbuden unter Denkmalschutz stellen: Die traditionsreichen Buden in Brügge sind dabei

Flanderns Landesdenkmalschutzminister Matthias Diependaele (N-VA) hat am Wochenende im Frittenmuseum in Brügge den Startschuss für die Unterschutzstellung der klassischen Frittenbuden gegeben. Diese Buden sind noch nicht vom Aussterben betroffen, doch ihre Zahl geht zurück. Die klassischen Frittenbuden in Brügge (Foto oben) werden wohl auf jeden Fall unter Denkmalschutz gestellt.