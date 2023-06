Rekord: 2022 verließen über 24.000 Brüsseler ihre Region und zogen nach Flandern um

Nach Ansicht der Bevölkerungsstatistiker ist es kein Zufall, dass ausgerechnet 2022 so viele Brüsseler die Hauptstadt verlassen haben, um sich irgendwo anders niederzulassen. Von den rund 575.000 Häusern in der Stadt sind etwa 85 % vor den 1960er Jahren gebaut worden und davon sind bis zu 30 % nicht wirklich isoliert, was ihnen den schlechtesten EPC-Energieeffizienz-Status verleiht.

Und, kaufen oder mieten in Brüssel ist überdurchschnittlich teuer, auch für solche energieverschwendende Wohnungen. Es ist also kein Zufall, dass sich viele Hauptstädter inzwischen in Flandern oder in der Wallonie nach vernünftigem und bezahlbarem Wohnraum umsehen.

Doch es gibt einen weiteren Grund für den Wegzug aus Brüssel in Richtung Flandern: Die Qualität des Bildungswesens und die Tatsache, dass viele niederländischsprachige Brüsseler Familien keinen Platz in einer niederländischsprachigen Schule für ihre Kinder finden.