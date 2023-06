Brandgefahr: "Code Gelb" gilt für ganz Flandern

Die flämische Landesagentur für Natur und Wald gibt bekannt, dass ab sofort „Code Gelb“ wegen Brandgefahr in ganz Flandern gilt. Überall wird die Natur trocken und in den nächsten Tagen ist nicht mit Regen zu rechnen. Dies erhöht die Gefahr, dass in den Wald- und Naturgebieten Feuer entstehen kann.