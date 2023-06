Brüssel: Die Metro 3 kostet jetzt schon 4,4 Mia. €, knapp 2 Mia. € mehr als ursprünglich geplant

Die MIVB will die Metro 3 in voller Länge

Es sei unmöglich, die Metrolinie 3 ohne die Verlängerung in Richtung Norden des Nordbahnhofs nach Bordet zu betreiben. Dies sagt Brieuc de Meeus dazu, der CEO der Brüsseler Nahverkehrsgesellschaft MIVB/STIB, auch wenn die Baukosten steigen. Es wurde bereits laut darüber nachgedacht, das Projekt aufzugeben. Auch er ist der Ansicht, dass die Brüsseler Hauptstadt-Region zur Finanzierung des Projekts Unterstützung von Seiten der belgischen Bundesregierung einfordern soll.

Hauptgrund für die Forderung ist, dass bei der Metro 3 am südlichen Ende keine Möglichkeit besteht, um ein Depot für die Fahrzeuge und deren Wartung zu bauen. Damit sei es absolut unmöglich, die Linie überhaupt zu betreiben, so De Meeus. In Bordet besteht bereits ein riesiges Depot für Metrozüge, Trams und Busse (E- und Dieselbusse).

Gutes Jahr 2022 für die MIVB

Der Jahresbericht der regionalen Verkehrsgesellschaft für das Jahr 2022 ist übrigens vielversprechend. Offenbar hat sich die MIVB von Corona und anderen Krisen rasch erholen können. Letztes Jahr verkaufte die Gesellschaft 337,7 Millionen Fahrten, 23 % mehr als 2021 und damit rund 92 % des Wertes, den die MIVB 2019, also vor Corona eingefahren hat. Laut CEO Brieuc de Meeus ist damit der negative Impakt von Corona fast vollständig überstanden.