Brüsseler Feuerwehr muss einen Mann befreien, der sich im Rolltor einer Metrostation verheddert hat

Um 4 Uhr 30 am frühen Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr zur Metrostation Halleport gerufen. Dort fanden sie einen Mann vor, der am Rolltor eines Eingangs der Station hing. Er hatte sich mit einem Arm und einem Bein in diesem Rolltor verheddert und konnte sich aus eigener Kraft nicht befreien.

Neben der Feuerwehr rückten auch Techniker der regionalen Brüsseler Nahverkehrsgesellschaft MIVB/STIB, Polizisten und ein Notarztteam an. Der Mann konnte aus seiner misslichen Lage befreit werden und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Wie es zu diesem Vorfall kommen konnte, ist nicht bekannt. Möglicherweise hat der Mann dort am Rolltor angelehnt geschlafen.