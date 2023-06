Olivier Vandecasteele erzählte König Philippe persönlich die Geschichte seiner Geiselhaft im Iran

Der am vergangenen Freitag aus dem Iran zurückgekehrte frühere belgische NGO-Mitarbeiter Olivier Vandecasteele, der dort 455 Tage in einer Zelle saß, weil man ihm dort Spionage vorgeworfen hatte, ist am späten Dienstagnachmittag von König Philippe empfangen worden. Vandecasteele wurde dabei von seiner Mutter begleitet.