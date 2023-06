Stickstoffdekret: Flanderns Bauernbund zieht vor den Staatsrat

Stickstoff wird in erster Linie von der Landwirtschaft und von der Industrie ausgestoßen und im belgischen Bundesland Flandern ist dies besonders ausgeprägt der Fall. Deshalb hat die flämische Landesregierung vor rund einem Jahr Maßnahmen erlassen, um den Stickstoffausstoß zu reduzieren. Doch seit dem protestieren die Bauern dagegen, denn sie müssen in großem Maße ihren Ausstoß verringern. Beim Abkommen zum Thema Stickstoff handelt es sich um den Versuch, den Ausstoß dieses Stoffs zu verringern. Ammoniak ist z.B. eine schädliche Form von Stickstoff und dieses entsteht in der Geflügel- und Schweinezucht.

Doch auch der Straßenverkehr stößt Stickstoff über Benzin und Diesel aus. Nicht zuletzt gehört auch die Verbrennung von Gas und Öl zum Heizen Stickstoff aus. Und dieser Stickstoff fällt aus der Luft wieder auf die Erde zurück und kann zu Gesundheitsschäden führen. Zudem stört er die Biodiversität in der Tier- und Pflanzenwelt. Die Industrie führte in Flandern in letzter Zeit massiv Investitionen in Filteranlagen durch und auch die Autoindustrie sucht nach Innovationen (Stichwort Elektromobilität).