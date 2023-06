Das AfricaMuseum in Tervueren eröffnete einen Saal zum Thema Rassismus

Rassismus sei heute noch immer in unserer Gesellschaft vorhanden und dies verlange, dass sein Museum auf Ebene von Bildung und Sensibilisierung eine Rolle spielen müsse, so der neue Museumsdirektor Bart Ouvry zu diesem besonderen Raum im AfricaMuseum gegenüber BRUZZ: „Dieser Raum befindet sich an einer Stelle, an der unsere Besucher vorbeikommen, weil er eine Botschaft trägt, die im Herzen unseres Auftrags steht. Wir wollen einige Werte vermitteln und an besseren Beziehungen zwischen Afrikanern und Europäern arbeiten. Die Botschaft gegen Rassismus ist eine universelle Botschaft. Ich bin davon überzeugt, dass wir dabei eine Rolle spielen können.“

„Wir wollen wirklich über unsere Vergangenheit und unsere Zukunft nachdenken,“ so Direktor Ouvry weiter: „Eine meiner Ambitionen ist, einen strukturierten Dialog mit den Leuten aus der afrikanischen Diaspora einzusetzen. Ich möchte auch wieder eine Gruppe der ‚Freunde des Museums‘ gründen, die per Definition sehr divers sein muss und die darüber reflektiert, was in der Gesellschaft lebt. Dieses Museum soll eine sichere Umgebung sein, in der jeder über die Verbindungen zwischen Afrika und Europa sprechen kann und wo wissenschaftliche Arbeit möglich ist.“

AfricaMuseum, Königliches Museum für Zentralafrika, Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren, Belgien. Info: https://www.africamuseum.be/de