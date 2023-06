EU-Kommissar Timmermans zu De Croos "Pause im Naturschutz": "Tote Wälder nehmen kein CO2 auf"

Diese Verordnung ist ein wichtiger Teil des europäischen Green Deals zur Eindämmung des Klimawandels und der Erderwärmung. In diesem Zusammenhang will die Europäische Union nämlich verhindern, dass die Biodiversität bei Flora und Fauna zurückgeht.

„Was ich nicht verstehe ist, dass De Croo in seiner Analyse denkt, dass Klimapolitik und Naturschutz zwei verschiedene Dinge sind. Man kann nämlich keine Klimapolitik ohne Wiederherstellung der Natur führen“, so Timmermans gegenüber „Terzake“. Er unterstrich gleichzeitig auch, dass Landwirtschaft und wirtschaftliche Aktivitäten in Sachen Klimaschutz Hand in Hand gehen sollten.