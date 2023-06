Flandern: Das sind die Kandidaten für einen National- oder einen Landschaftspark

Bei einem Landschaftspark liegt der Fokus auf Landschaftsqualität und auf den verschiedenen Funktionen eines solchen Gebietes: Landschaftsentwicklung, Naherholung und Freizeitgestaltung, Kulturerbe, Landwirtschaft und Wohnen sowie Tourismus.

Das sind die Kandidaten:

- Grenzeloos Bocagelandschap (Heckenlanschaft in den Provinzen Limburg in Flandern und Südlimburg in den Niederlanden)

- Hart van Haspengouw (Limburg)

- Grenspark Kempen~Broek (in der nördliche Grenzregion zwischen Flandern und den Niederlanden)

- RivierPark Maasvallei (an der alten Maas zwischen den Provinzen Limburg in Flandern und Südlimburg in den Niederlanden)

- Vlaamse Ardennen (Hügellandschaft in Ostflandern)

- Zwinstreek (Naturpark in Knokke an der Nordseeküste)