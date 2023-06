Flanderns Sektor für mentale Gesundheit sucht nach Übersetzern bei Therapien von anderssprachigen Patienten

Wie wichtig Übersetzer bei der Behandlung oder der Therapie von Patienten in Belgien, die aus anderen Ländern und Sprachkulturen kommen, zeigt der Fall einer Polin, die in Belgien eine Krebsdiagnose bekam. „Ich bekam in Belgien zu hören, dass ich Lungenkrebs habe“, erzählt Barbara Gluszek, eine Polin, die heute in Löwen in Flämisch-Brabant lebt. Sie kam vor einigen Jahren nach Belgien der Liebe wegen und arbeitet seit dem hier als Putzhilfe. Bereits in Polen hatte sie Brustkrebs überlebt: „Nach einer Brustamputation war das unter Kontrolle.“

„Wieder zu hören, dass ich Krebs habe, war sehr schwer. Überdies beherrschte ich die niederländische Sprache nicht sehr gut und das machte es besonders schwer, um die Ärzte zu verstehen und um zu begreifen, was alles mit mir passieren musste“, so Gluszek. Sie bekam Depressionen und ging zum Psychologen: „Es fühlte sich gut an, um endlich über meine Gefühle sprechen zu können und über das, was ich durchmachte in meiner eigenen Sprache. Das wurde durch einen Übersetzter möglich.“