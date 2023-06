Minderjährige bedrohen in Blankenberge Passanten mit einer Schusswaffe

Das Trio hatte letzte Woche in Blankenberge in der Nacht vom 20. auf den 21. Mai in zwei verschiedenen Straßen zufällig vorbeikommende Passanten mit ihrer Waffe bedroht und gefordert, dass diese ihr Geld hergeben sollen. In einem Fall waren die Jugendlichen erfolgreich.

Nach diesen Raubüberfällen flüchteten die Jugendlichen, doch sie konnten nach intensiven Ermittlungen der Polizei identifiziert und festgenommen werden.

Die drei 15-Jährigen kommen aus Sint-Martens-Latem in der Provinz Ostflandern. Sie müssen sich jetzt vor einem Jugendrichter wegen Diebstahl mit Gewalt verantworten.