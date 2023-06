Nassestes Frühjahr seit 2001 in Belgien trotz der Trockenheit in der zweiten Maihälfte

Der Frühling 2023 war das regenreichste Frühjahr seit 2001, wie das Königliche Meteorologische Institut (KMI) in Ukkel bei Brüssel zum Start des meteorologischen Sommers meldet. Trotz der beiden trockenen Wochen Ende Mai hat es in Belgien in den vergangenen Frühjahrsmonaten öfter und mehr geregnet als in den Jahren zuvor.