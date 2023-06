Null Toleranz bei Rassismus und Diskriminierung: Das neue belgische Fußballgesetz ist angenommen

Der Ausschuss Inneres der Ersten Kammer im belgischen Bundesparlament hat das neue Fußballgesetz angenommen. Dieses Gesetz sieht absolut keine Toleranz mehr bei Straftaten in Sachen Rassismus und Diskriminierung in den Stadien mehr vor. Zum ersten mal sieht ein entsprechendes Gesetz in unserem Land ein Mindeststrafmaß bei Übertretungen vor.