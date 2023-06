Pascale Van Damme ist die erste Frau an der Spitze des belgischen Fußballverbandes

Pascale Van Damme sagte, dass man „immer besser sein kann und dies auch mit weniger.“ Ihr Credo sei der Dialog, der Zusammenhalt und die gemeinsame Suche nach Lösungen: „Ich bin davon überzeugt, dass der Impakt des Fußballs auf die Gesellschaft groß ist. Derzeit läuft ein Audit, um festzulegen, was man optimalisieren kann und um zu sehen, was man ändern muss.

Sie will den KBVB wie eine Mannschaft führen, überlässt aber das operationelle Tagesgeschäft dem CEO-ad interim des Verbandes, Manu Leroy. Aber, wie will ambitioniert an der weiteren Digitalisierung des Verbandes arbeiten, schließlich kommt sie aus diesem Bereich. Doch sie will auch etwas für Belgien im Sinne von Diversität und Inklusion sowie gegen Rassismus unternehmen.

Prioritäten setzen...

Beim KBVB stehen jetzt wichtige Dinge an, denen sich Pascale Van Damme und ihr Team sowie CEO Leroy widmen müssen: Die Quali de Roten Teufel für die Euro 2024, die Nachwuchs-EM im Juni (wichtig im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2024), die U19-EM der Frauen, die im Juli in Belgien stattfinden wird (in den Stadien von OHL Löwen, La Louvière und Tubize) und die Bewerbung für die Frauen-WM gemeinsam mit Deutschland und den Niederlanden 2027. Hinzu kommen eine Verbesserung der Schiedsrichterleistungen im belgischen Fußball und einige soziale Aspekte…