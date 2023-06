Brüsseler Polizisten fahren mit Speedpedelecs auf Streife: "Wir sind acht Minuten schneller."

Ab diesem Freitag geht die Polizei in der Polizeizone Brüssel-Hauptstadt/Elsene mit einem Speedpedelec auf Streife. Auf diese Weise will sich die Polizei an die veränderte Verkehrssituation in Brüssel anpassen.

Die Anregung, ein Speedpedelec einzuführen, kam von den Polizeikräften des Interventionsdienstes selbst, sagt Ilse Van de keere, Sprecherin der Brüsseler Polizei: "Sie schlugen einen Test mit einem Speedpedelec vor. Wir haben etwa ein Dutzend Testeinsätze durchgeführt. Zwei Beamte fuhren mit einem Polizeiauto und zwei mit einem Speedpedelec. Die Beamten mit Speedpedelecs waren im Schnitt acht Minuten schneller am Einsatzort.