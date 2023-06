Erkennen Sie den jungen Einstein? Solvay-Archive ab sofort Unesco-Weltkulturerbe

Unmittelbar nach dem ersten Kongress wird ein zweiter geplant und der findet 1913 statt, wieder im Hotel Métropole in Brüssel. Danach wird es acht Jahre dauern, bis erneut eine Konferenz organisiert wird und Schuld an dieser langen Unterbrechung ist natürlich der Erste Weltkrieg.

Aber zurück zum Jahr 1913. Nach dem Kongress von 1911 hatte Einstein bereits einen sehr ausführlichen Brief an Ernest Solvay geschrieben. Aus Dankbarkeit, weil dieser seiner internationalen Karriere einen entscheidenden Schub verliehen hatte. Auch 1913 will Einstein unbedingt teilnehmen. Nur, so bittet er die Organisatoren in einem Brief, würde er es vorziehen, in diesem Jahr keinen Vortrag zu halten. Denn, so schreibt er, "ich bin in diesem Jahr bereits mit einer Menge Arbeit belastet". Keine Lüge, denn kaum zwei Jahre später stellt Einstein seine berühmte allgemeine Relativitätstheorie vor.