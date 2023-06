Erstmals wird ein Arbeitgeber in Belgien für die Entlassung einer Frau nach einer Abtreibung verurteilt

Nach ihrer Entlassung wandte sich die Frau an das Institut für Gleichstellungsfragen. "Dies ist ein sehr wichtiger Präzedenzfall, denn es ist das erste Urteil, in dem ausdrücklich bestätigt wird, dass eine Entlassung wegen eines Schwangerschaftsabbruchs eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts darstellt. Es ist eine klare Botschaft des Gerichts, dass Frauen nicht entlassen werden dürfen, weil sie ungewollt schwanger werden und sich für einen vorzeitigen Schwangerschaftsabbruch entscheiden", so die Direktorin Liesbet Stevens.

Nach Angaben des Instituts für Gleichstellungsfragen ist die Diskriminierung im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Mutterschaft in Belgien immer noch ein großes Problem". "Drei von vier berufstätigen Frauen erleben mindestens eine Form von Diskriminierung, Benachteiligung, Ungleichbehandlung oder Spannungen am Arbeitsplatz aufgrund von Schwangerschaft oder Mutterschaft", heißt es dort. Diese Art von Beschwerden macht somit die Mehrheit der arbeitsbezogenen Berichte von Frauen an das Institut aus. Fast jede dritte Meldung im Bereich Arbeit (29 Prozent) steht im Zusammenhang mit Schwangerschaft oder Mutterschaft. "Eine Schwangerschaft und der Arbeitsmarkt, das ist nach wie vor ein Problem", fügt Stevens hinzu. "Obwohl sie schon lange gesetzlich geregelt ist, bleibt sie in der Praxis ein heikles Thema."