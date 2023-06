König Filip und Kronprinzessin Elisabeth auf der Traumhochzeit von Kronprinz Hussein von Jordanien

Am Freitagnachmittag haben König Abdullah und Königin Rania die hohen Gäste empfangen. Dazu gehörten auch König Filip und Kronprinzessin Elisabeth (Foto oben). Es ist das erste Mal, dass sie als Vertreterin des Landes an einer königlichen Hochzeit teilnimmt. Die belgischen Royals kamen in Begleitung des niederländischen Königs Willem-Alexander und Königin Máxima im Palast an.

Auch der britische Kronprinz William und seine Frau Catherine gehören zu den Hochzeitsgästen. Ihre Ankunft wurde erst wenige Stunden vorher angekündigt. Jill Biden, die First Lady der Vereinigten Staaten, ist ebenfalls anwesend.