Nach jahrelanger Zwangspause im Herbst wieder eine neue flämische Buchmesse

Ab diesem Herbst wird es in Flandern wieder eine große Buchmesse geben, an der alle Verleger und Buchhändler teilnehmen. Das neue jährliche Buch-Event trägt den Namen "Boektopia" (dt.: Buchtopia) und wird jeweils in den Herbstferien stattfinden. Bei der ersten Ausgabe wird Kortrijk die Gastgeberstadt sein. Dies kündigte der flämische Ministerpräsident und Kulturminister Jan Jambon (N-VA, flämische Nationalisten) an.