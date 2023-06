Nationalbank gegen Erhöhung des obligatorischen Mindestzinssatzes auf Sparkonten

Die belgische Nationalbank hält eine Anhebung des Mindestzinssatzes, den die belgischen Banken für Spareinlagen zahlen müssen, für keine gute Idee. In den letzten Wochen haben mehrere politische Parteien eine Anhebung des Mindestzinssatzes gefordert. In einer am Freitagmorgen veröffentlichten Erklärung erklärt die belgische Nationalbank jedoch, dass dies insbesondere bei kleineren Sparkassen zu "erheblichen Verlusten" führen könnte.