Prozess Sanda Dia: CD&V Parteichef prangert “Hexenjagd auf Acid” an, nachdem dieser Namen der verurteilten Studenten auf YouTube veröffentlicht

"Ich habe auch nicht den Eindruck, dass er sich mit dem Dossier befasst hat. Als Vorsitzender einer politischen Partei sollte er sich vor allem an den Reaktionen der Familie von Sanda Dia orientieren. Sie haben eine bewundernswerte Zurückhaltung an den Tag gelegt. Mahdi mischt sich dreist in eine Debatte ein, in die er sich noch nie eingemischt hat und von der er offensichtlich wenig Ahnung hat."

"Das wird böse enden", prophezeit Van Cauwelaert. "Er will vor allem Aufmerksamkeit erregen, aber das wird sich gegen ihn wenden. Wenn ich jetzt die interne Diskussion höre, ist er ein totaler Versager. Wenn er nicht aufpasst, wird er seine Präsidentschaft aufs Spiel setzen."